 "Укрборонпром" вывел в режим простоя 17 предприятий

Как сообщает пресс-служба концерна, для обеспечения жизнедеятельности этих предприятий задействовано небольшое количество работников, они не производят продукцию и не осуществляют ремонтов, передает БизнесЦензор.

"Такой режим не является чрезвычайным для оборонной промышленности. В течение года руководители предприятий и заводов были вынуждены прибегать к подобным мерам из-за рождественских праздников или в начале нового года, когда идет согласование контрактов по государственному оборонному заказу и предприятия находятся в вынужденных простоях, ожидая заключения и подписания контрактов на изготовление и ремонт военной техники", – уверяют в госконцерне.

Кроме того, на 19 предприятиях бронетанкового дивизиона "Укроборонпрома" сокращено количество работающих, которые ежедневно выходят на смену на 4 000, на 21 предприятии дивизиона радиолокации и высокоточного оружия – на 2 200, на 16 предприятиях авиастроения и ремонта – на 13 000 работников (ГП "Антонов" пошел на карантин), на 14 предприятиях высокоточного оружия и боеприпасов – на 6 400 работников.

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"Подавляющее большинство сотрудников находятся в отпусках, значительно меньше (около 2 000) работают дистанционно", – отмечается в сообщении.

В "Укроборонпроме" подчеркивают, что эти данные – ориентировочные, поскольку процесс введения особого режима работы на предприятиях продолжается.