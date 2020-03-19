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 Минздрав перенаправит на борьбу с коронавирусом еще 188 миллионов

Министерство здравоохранения намерено перепрофилировать 188 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Из резервного фонда уже выделено 100 млн грн. 67 млн грн мы уже перепрофилировали в системе здравоохранения, плюс 28 млн грн мы перепрофилировали для лабораторий министерства. Сегодня на встрече договорились с Минфином о разрешении перепрофилировать еще 188 млн грн с программы "общественное здоровье и мероприятия по борьбе с эпидемиями" на борьбу с коронавирусной инфекцией",- сказал Ляшко.

Ляшко также отметил, что Минздрав параллельно разрабатывает большое количество нормативных актов по борьбе с коронавирусом, на реализацию которых будут выделяться средства из резервного фонда.

Замминистра добавил, что полную сумму выделенных государством средств обнародует, когда выделенные средства будут потрачены по процедуре, согласно принятому закону о противодействии распространению коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182746
 
 
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