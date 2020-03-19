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Все про:ЕБРР (460) кредит (1394) Киевтеплоэнерго (113)

 ЕБРР выделит "Киевтеплоэнерго" 140 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках программы "Зеленые города" намерен предоставить КП "Киевтеплоэнерго" кредит в сумме 140 млн евро на модернизацию инфраструктуры централизованного теплоснабжения.

Об этом свидетельствует информация на сайте банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Проект, утверждение которого запланировано на 27 мая, будет направлен на обеспечение устойчивой и эффективной работы ТЭЦ и котельных Киева, повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Как сообщалось, в прошлом году "Киевтеплоэнерго" заявило о планах привлечь кредит ЕБРР в объеме 140 млн евро с трехлетним льготным периодом кредитования на модернизацию муниципальной системы теплоснабжения.

Тогда сообщалось о трех основных направлениях проекта – закрытии 45 мелких котельных (из 200 котельных, которыми располагает предприятие), замене конденсационного теплообменника на малом блоке ТЭЦ-5, установке новых генерирующих мощностей на ТЭЦ-6.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в стране в 1993 году банк профинансировал 445 проектов на общую сумму в почти 14,6 млрд евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182745
 
 
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