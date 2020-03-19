 Австралия и Новая Зеландия закрыли границы для иностранцев

Как сообщает газета The New Zealand Herald, Новая Зеландия закрыла границы для нерезидентов с 19 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эта мера не даст туристам и держателям временных виз, в том числе учащимся и временным работникам, въехать в Новую Зеландию", – заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

В страну кроме ее граждан и резидентов, смогут въехать их партнеры, опекуны и дети, при условии, что все они будут лететь одним рейсом.

Для всех новозеландцев, прибывших из-за границы, продолжит действовать 14-днейвный карантин, введенный ранее властями.

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Запрет на въезд для иностранцев также ввела Австралия – иностранные граждане не смогут въехать в страну с 20 марта. Право на въезд останется только у иностранцев, у которых есть близкие родственники-граждане Австралии, а также тех, у кого есть вид на жительство в Австралии, и они постоянно проживают в стране.

Австралийцы, приезжающие домой, также должны будут провести 14 дней в карантине.

При этом отдельные меры по защите от коронавируса предприняла Тасмания - островной австралийский штат. Ее премьер Питер Гутвейн объявил, что штат применяет самые жесткие меры в стране и вводит 14-дневный карантин для тех, кто приехал из-за его пределов. Карантин не распространяется на тех, чья работа помогает местной системе здравоохранения и торговле.

Новой Зеландии зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. В Австралии за последние сутки число заболевших возросло на 111 человек и достигло 565. Шесть человек скончались, 46 выздоровели.

Крупнейший австралийский авиаперевозчик Qantas и его дочерняя компания Jetstar с конца марта прекращают все международные перелеты. Такие меры принимают на фоне роста числа заболевших коронавирусом в Австралии.