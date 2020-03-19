 Агрокомпании сэкономят 500 миллионов благодаря налоговой льготе из-за коронавируса

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил на своей странице в сети Facebook.

Замминистра пояснил, что соответствующие изменения заложены в принятом парламентом законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусные болезни (COVID-19)", который подписан президентом 18 марта.

"Сельскохозяйственные товаропроизводители смогут сэкономить средства в размере 486,1 млн грн за счет использования земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности без соответствующей платы", – отметил Высоцкий.

Заместитель министра напомнил, что в 2019 году было уплачено 1,11 млрд грн земельного налога за земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности. В 2020 году поступления от уплаты этого налога должны были бы вырасти до 1,16 млрд грн из-за постоянного обновление нормативной денежной оценки.

По словам замминистра, поступления от годовой арендной платы за земли сельхозназначения госсобственности в 2019 году составили 1,62 млрд грн, в этом году эта сумма должна была составлять 1,75 млрд грн.