 Кабмин назначил министру здравоохранения первого заместителя

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №294-р от 18 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

С апреля 2017 года до декабря 2019 года Микичак занимала должность директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации. По образованию – врач-педиатр, на разных должностях в Львовской ОГА работала с 2003 года.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

При этом на должность министра здравоохранения назначен детский кардиолог Илья Емец, который уже занимал эту должность в 2010-2011 годах.