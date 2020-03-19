 Власти Швейцарии рассматривают возможность блокировки стриминговых сервисов

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Количество их пользователей увеличилось на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. В результате сети провайдеров Swisscom и Sunrise местами испытывают нагрузки на свои мощности, сообщила газета Neue Zürcher Zeitung в среду, 18 марта.

Блокировка может грозить в случае проблем с пропускной способностью каналов провайдеров, подчеркнули в федеральном департаменте охраны окружающей среды, транспорта, энергетики и связи.

Власти объясняют это необходимостью иметь свободные мощности для значимых интернет-сервисов, включая доступ к экстренным службам. Сотни тысяч жителей страны в последнее время перешли на удаленную работу, однако это не привело к значительным нагрузкам на сеть, добавили в департаменте.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий легочное заболевание COVID-19, проник более чем в 176 стран и территорий с момента вспышки в Китае в конце 2019 года.

По данным онлайн-ресурса Worldometers, отслеживающего распространение инфекции, в мире подтверждено более 220000 случаев заражения, почти 9000 человек скончались, свыше 85000 больных выздоровели.

Большинство случаев заражений и летальных исходов приходится на Китай, за ним следуют Италия и Иран. В Швейцарии опасный возбудитель выявлен у 3115 человек, 33 скончались, 15 поправились.