 Австрия, Венгрия и Сербия ограничили судоходство по Дунаю из-за карантина

Об этом со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры сообщает БизнесЦензор.

В Венгрии на Дунае запрещается причаливать, швартоваться и становиться на якорную стоянку с 24:00 14 марта до дальнейших указаний: пассажирским судам с каютами; грузовым судам, которые не намерены осуществлять погрузку/разгрузку или перегрузку груза.

При этом, грузовым судам разрешается осуществлять плавание в транзитном режиме и использовать якорные стоянки только при соблюдении режима работы экипажа судов, при этом высадка на берег экипажа запрещена.

Сербией временно запрещен въезд лицам, прибывающим из стран или районов с высокой степенью распространения заболевания CОVID-19, а также стран, в которых началась эпидемия, а именно: провинции Хубэй, в КНР, город Дегу и провинция Гёнгсангбук-до (Северный Гёнгсан) в Республике Южная Корея, кантон Тессин в Швейцарской Конфедерации, Итальянская Республика и Исламская Республика Иран, или их въезд и свобода будут временно ограничены.

В Сербии пограничные переходы водного пути Дуная (Апатин, Новы Сад, Белград, Голубац, Доны Милановац, Текийя, Кладово и Канийжа) будут временно закрыты.

На пограничных переходах Сербии на Дунае капитаном порта и пограничной службой будет выполняться контроль членов экипажа и пассажиров, прибывших из стран с высокой степенью распространения коронавируса.

Уточняется, что эти ограничительные меры не применяются к участникам перевозок грузов и к лицам, которые получили от Министерства здравоохранения разрешение на въезд в Сербию.

"На водном пути р. Дунай (Австрия) от 2223,1 до 1872,7 речного километра для судов во всех направлениях частично приостановлено судоходство с 16 марта 2020 года 00:00 ч до 22 марта 2020 года 20:00 ч", - говорится в сообщении.