 Кличко исключил возобновление работы столичного метро до окончания карантина

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Вчера некоторые люди, которые не отвечают за транспортную сферу, сделали заявление, будто бы возможно частично возобновить работу метрополитена. Это - персональное мнение этих людей… Отмена движения метрополитена до 3 апреля – мероприятие вынужденное, на опережение", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в четверг.

Он также отметил, что с сегодняшнего дня во многих городах мира ограничивается движение в метро.

Как сообщалось, накануне секретарь Киеврады Владимир Прокопив заявил, что городские власти разрабатывает план спецмер, чтобы столичный метрополитен возобновил свою работу, но с некоторыми ограничениями.

17 марта метро Киева с 23:00 временно прекратило перевозку пассажиров в связи карантинными мероприятиями в Украине.

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Напомним, Кабинет министров на заседании в ночь на 17 марта принял постановление, которое усиливает ограничительные меры в Украине для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В том числе изначально Кабмин сообщил о запрете с 17 марта перевозеи пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре. Однако затем конкретная дата была удалена из сообщения пресс-службы правительства.

Кроме этого, запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Также с 18 марта по 3 апреля на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.