 Глава "Лукойла" назвал катастрофическим падение цен на нефть до $25 за баррель

Об этом совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун заявил в интервью РБК, передает БизнесЦензор.

По словам Федуна, основная причина такого обвала нефтяных котировок – не коронавирус, а выход России из сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ и последовавшее заявление Саудовской Аравии о планах увеличить поставки сырья на рынок на более чем 25%.

"Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел (от развала сделки ОПЕК+, – ред.), он дает цену, примерно по нашим подсчетам, от $20 до $25 минус от существующей цены", – сказал глава "Лукойла".

По мнению бизнесмена, если бы сторонам удалось договорится о продлении сделки, то баррель нефти сейчас стоил бы около $50 за баррель.

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Федун отметил, что на совещании нефтяников с президентом РФ Владимиром Путиным за несколько дней до развала соглашения ОПЕК+, "никакая идея о выходе (России, – ред.) из сделки не обсуждалась".

"Хотя я знаю, что отдельные государственные компании ее (идею о выходе из сделки ОПЕК+, – ред.) активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25", – отметил Федун.

Первым в поддержку выхода России из соглашения о сдерживании добычи с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК выступила государственная "Роснефть".

По мнению Федуна, в самой "негативной ситуации" из-за развала соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия, которая заявили о планах нарастить добычу нефти на падающем рынке.

"И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США", – отметил глава "Лукойла".

При этом ценовая война "не убьет, но сильно ранит" сланцевую добычу в США, считает Федун. По его мнению, производство сланца будет отброшено на шесть-семь лет назад.

Однако по тем сценариям, которые рассматривают в "Лукойле", если России и странам ОПЕК не удастся договориться о новом соглашении о снижении добычи и цены на нефть останутся в диапазоне не выше $35 за баррель, то начиная с 2022-2023 годов добыча в России начнет сокращаться.