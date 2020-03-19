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 Киев занял второе место в мире по росту стоимости проживания, – The Economist

Киев вошел в список городов рейтинга журнала The Economist, стоимость проживания в которых резко выросла в 2019 году.

Об этом со ссылкой на The Economist сообщает БизнесЦензор.

Согласно подсчетам издания, Киев поднялся в рейтинге на 22 позиции и занимает 86 место.

"Столица Украины, Киев, поднялась на 22 место в общем рейтинге до 86-го, отчасти благодаря рекордному урожаю зерна в 2019 году, который увеличил экспортные поступления, что привело к укреплению украинской гривни по отношению к доллару США", – отмечает The Economist.

Кроме того, цены в Киеве повышаются за счет роста спроса после повышения минимальной заработной платы в последние годы и более сильного роста реальной зарплаты.

Более резкий скачок в рейтинге показал только турецкий Стамбул, который поднялся на 24 позиции до 96 места в рейтинге.

Первое место в рейтинге The Economist самых дорогих городов мира в этом году разделили сразу три города — Париж, Гонконг и Сингапур.

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В топ-10 самых дорогих городов также попали Цюрих (Швейцария), Женева (Швейцария), Осака (Япония), Сеул (Южная Корея), Копенгаген (Дания), Нью-Йорк (США) и Тель-Авив (Израиль).

В десятку самых дешевых для жизни городов мира вошли Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнаи (Индия), Нью-Дели (Индия).

Рейтинг составлен на основе данных, собранных осенью прошлого года. Оценивалась стоимость жизни в 133 городах мира. Исследователи изучают цены в супермаркетах, магазинах средней ценовой категории и специализированные торговые точки с более высокими ценами. Для каждого города собираются данные о стоимости более 160 товаров и услуг.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182700
 
 
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