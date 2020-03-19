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 Курс гривни на межбанке упал до минимума за последние 15 месяцев

В ходе торгов на межбанковском валютном рынке в четверг, 19 марта, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,7955 грн/$, тогда как в полдень среды это значение составляло 27,2443 грн/$.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в последний раз перед этим справочное значение курса гривни превышало уровень 27,80 грн/$ в начале января 2019 года.

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Как сообщалось, накануне, 18 марта, Национальный банк продал на межбанковском рынке $200 млн с целью сглаживания курсовых колебаний. Во вторник, 17 марта, НБУ продал на межбанковском рынке $300 млн, 16 марта Нацбанк продал на межбанке $238 млн.

За неделю с 10 по 13 марта Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182699
 
 
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Та пох, давай про рубль, там интересней, и на главную, и по жирнее
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Порох - дограється, скильки можна гадити!
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А де зєбіки які волали ще місяць тому про "ну і де бакс по 30грн кляті парахаботи?!?!".
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в жутком отрицалове они. Но ща включится другая песенка - "это все коронавирус, бубочка не виновата!"
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они все в гривне сидят .... ждут взлёта в 40%.. Курс гривни на межбанке упал до минимума за последние 15 месяцев - Цензор.НЕТ 8534 и доллар "па 8"...
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