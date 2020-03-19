[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.39 29.39
 Финансы
  335  0
Все про:евро (90) Евроцентробанк (3) США (1) фондовый_рынок (195) Евросоюз (2118) Европейский центральный банк (48)

 Европейский центробанк запустил экстренную программу покупки активов на 750 миллиардов евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на экстренном заседании в среду объявил о новой программе покупки облигаций на сумму 750 млрд евро в попытке сдержать последствия эпидемии коронавируса для экономики еврозоны.

В итоге объем планируемых покупок облигаций ЕЦБ на этот год увеличится до 1,1 триллиона евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Последние согласованные покупки составляют 6% от ВВП еврозоны.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных действий. Нет никаких ограничений для наших обязательств по отношению к евро. Мы полны решимости использовать весь потенциал наших инструментов в рамках нашего мандата", – сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Она подчеркнула, что покупки облигаций будут продолжаться до тех пор, пока не закончится "кризисная фаза" эпидемии.

При этом впервые в число подпадающих под программу активов будут включены коммерческие бумаги нефинансовых организаций. Также в покупки впервые включен греческий долг, который до этого ЕЦБ не покупал из-за низкого кредитного рейтинга.

ЕЦБ сообщил, что готов увеличить объем и продолжительность покупок при необходимости.

В то же время регулятор оставил депозитную ставку без изменений на уровне минус 0,5%, как и на регулярном заседании в прошлый четверг.

Читайте также: Федеральная резервная система США объявила о мерах поддержки рынков на $1,5 триллиона

Как сообщалось, Фондовые индексы стран Западной Европы закрыли торги в среду существенным падением.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 3,9% – до 279,66 пункта. Британский индекс FTSE 100 потерял 4,05%, германский DAX – 5,56%, французский CAC 40 – 5,94%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 упали соответственно на 1,27% и 3,44%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182695
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиасообщение авиация вирус Евросоюз Кабмин карантин коронавирус НБУ
 
 
 
 
 
 вверх