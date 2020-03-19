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 Минобороны рассматривает Бердянский порт как потенциальное место для базы ВМС

Министр обороны Украины Андрей Таран посетил Бердянский морской торговый и подтвердил, что он продолжает рассматриваться как потенциальное место для размещения базы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщает БизнесЦензор.

"Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что Бердянский порт и впредь рассматривается как потенциальное место для размещения базы ВМС, перспективы создания которой рассматриваются уже длительное время. Ее главной задачей должна стать гарантия безопасности города и региона. Вместе с тем, военная база не будет мешать работе торгового порта и не снизит его мощностей", - сообщает Минобороны.

Заместитель начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Виталий Бурьян и руководитель ГП "Бердянский морской торговый порт" Александр Трощенков проинформировали руководство Минобороны и Генштаба об основных направлениях деятельности государственного портового оператора и его мощностях, а также о налаживании эффективного сотрудничества портовиков и военных.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182687
 
 
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