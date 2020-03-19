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 Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке до $200 миллионов в день

Национальный банк Украины (НБУ) в среду, 18 марта, продал на межбанковском рынке $200 млн с целью сглаживания курсовых колебаний.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Спрос на валюту продолжает преобладать предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса. Психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривни в последние недели", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) во вторник, 17 марта, продал на межбанковском рынке $300 млн с целью сглаживания курсовых колебаний на фоне существенного превышения спроса на валюту над предложением.

16 марта, Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $238 млн для поддержки курса гривни.

Ранее – за неделю с 10 по 13 марта – Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182684
 
 
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Дорогие углеводороды тормоз развития мировой экономики, основная статья нашего импорта из раши это углеводолроды и их производные, если на них падает цена, то какого хрена падает наша валюта, с рубелем то все понятно. Если коронавирус в Италии и Германии, то почему падает гривня а не Евро? Да потому, что страной руководят дятлы и иностранная агентура, единственная страна в мире которая остановила метро в своих городах это Украина!!!
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