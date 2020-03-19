[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.39 29.39
 Власть, Социальная политика
  197  0
Все про:Пинчук (139) Новости компаний (1348) Интерпайп (75) коронавирус (14)

 Интерпайп Пинчука призвал бизнес отказаться от "налоговых каникул" в пользу борьбы с коронавирусом

Компания "Интерпайп" Виктора Пинчука направит сэкономленные вследствие "налоговых каникул" 35 млн грн на антикризисную программу по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Принимая во внимание нагрузку на региональные бюджеты в связи с борьбой с коронавирусом, украинская промышленная компания "Интерпайп" приняла решение перенаправить средства, которые будут образованы в результате "налоговых каникул" согласно принятому закону №3220, на антикризисную программу по борьбе с коронавирусом в Днепре и Днепропетровской области", - сказано в сообщении компании.

Компания "Интерпайп" приглашает и другие бизнесы присоединиться к такой инициативе.

35 млн гривен будут выделены дополнительно к запланированным средствам на цели по борьбе с коронавирусом.

"Мы понимаем, что сегодня городам критически нужны средства для подготовки к эпидемии. Поэтому мы приняли решение направить дополнительно все сэкономленные средства на борьбу с коронавирусом. Мы продолжим помогать и по другим направлениям, оказывать необходимую организационную и финансовую поддержу властям региона", - заявил гендиректор "Интерпайпа" Фади Храйбе.

Ранее было выделено $2 млн на общегосударственную закупку тестов на коронавирус. Кроме того, благотворительные фонды Елены Пинчук и Виктора Пинчука приобрели 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях, а также Киева.

17 марта Верховная рада приняла закон №3220 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины", согласно которому в период с 1 марта по 30 апреля не начисляется.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182678
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиасообщение авиация вирус Евросоюз Кабмин карантин коронавирус НБУ
 
 
 
 
 
 вверх