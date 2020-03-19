 Украина с начала марта увеличила импорт продуктов на четверть

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На 40 тыс. тонн больше завезли в Украину продуктов питания за 17 дней марта по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В целом импорт продуктов питания составил 158 тыс. тонн стоимостью $211 млн. Это почти 8 тыс. полностью заполненных фур на 20 тонн", - говорится в сообщении.

По ее данным, поставки сыров, яиц, меда выросли втрое и составили 3,177 тыс. тонн на $13,6 млн, импорт готовых продуктов из зерна, муки, мучных кондитерских изделий - на 86%, до 6,166 тыс. тонн на $12,3 млн.

Поставки овощей, некоторых съедобных корнеплодов и картофеля выросли на 138% - 38,9 тыс. тонн на $20,4 млн.

Масломолочная группа товаров показала рост на 163% - до 921 тонны на $1,2 млн, импорт рыбы - на 73%, до 2,493 тыс. тонн на $14 млн.

Поставки кофе, чая, мате и пряностей выросли на треть – до 1,293 тыс. тонн на $4,3 млн, экстракты, эссенции и концентраты кофе, сиропы, соусы, супы и др. - почти на четверть (23%), до 3,854 тыс. тонн на $25,1 млн.

Незначительно вырос также импорт фруктов и орехов - на 3%, до 45,837 тыс. тонн на $33,9 млн.