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 Автобусы Skybus перестали курсировать в аэропорт "Борисполь"

ЧАО "АТАСС-Борисполь" прекратило пассажирские перевозки на маршруте 322 Skybus в/из Международного аэропорта "Борисполь" с 12:00 18 марта, говорится в сообщении аэропорта.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Из-за временного закрытия международного регулярного пассажирского сообщения в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 14 марта 2020 года (№287-р) ЧАО "АТАСС-Борисполь" прекращает пассажирские перевозки на маршруте 322 Skybus в/из Международного аэропорта "Борисполь", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, поезда Kyiv Boryspil Express прекратили курсировать между Киевом и аэропортом 17 марта.

С 18 марта аэропорт "Борисполь" для сокращения убытков и усиления карантинных мер перевел все рейсы в терминал F.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182657
 
 
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