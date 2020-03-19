 Зеленский назначил нового губернатора Тернопольской области

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Поздравляю с назначением на ответственную должность, желаю успехов в работе", – сказал Глава государства, вручая руководителю облгосадминистрации служебное удостоверение.

Указ о назначении Владимира Труша главой Тернопольской ОГА Зеленский подписал 19 марта.

По данным пресс-службы, Труш родился в 1980 году в с. Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальностям "Финансы" (магистр экономики и предпринимательства) и "Филология" (бакалавр филологии).

В 2019 году окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека "Украина" (бакалавр права). С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019-го – глава Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.