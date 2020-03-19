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Все про:Польша (896) Укрзализныця (2681)

 "Укрзализныця" назначила четыре поезда для вывоза украинских граждан из Польши (обновлено)

АО "Укрзализныця" назначила еще один поезд класса "Интерсити +", который 20 марта осуществит вывоз граждан Украины из польского Пшемысля, которые в результате ограничительных мер, в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Назначенный поезд №717/718 отправится из Пшемысля в 02:30 и прибудет в Киев в 11:32.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила 3 поезда из Пшемысля в Киев.

"Так, уже назначены и 20 марта из Пшемысля в Киев отправятся поезда: №715 / 716 - 706/705 (отправление из Пшемысля в 15:45, прибытие в Киев в 00:46 21 марта), №709 / 710 (отправление с Пшемысля в 10:18, прибытие в Киев в 19:26), №705 / 706 - 716/715 (отправление из Пшемысля в 13:10, прибытие в Киев в 22:17)", - сообщает "Укрзализныця".

В Пшемысль поезда отправятся без пассажиров.

"Бригады стюардов, которые обслуживают поезда, обеспечены всеми средствами защиты и дезинфекции", - сообщает компания.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182648
 
 
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