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Все про:виза (117) вирус (266) США (1) визовый режим (69)

 США остановили выдачу виз из-за коронавируса

США приостанавливают оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира в ответ на распространение заболевания COVID-19.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Бюро Госдепартамента США по консульским вопросам не назвало конкретные государства. Выдачу виз возобновят как можно скорее, подчеркнули в ведомстве, не указав, однако, конкретной даты.

Как сообщает Радио Свобода, два члена Палаты представителей Конгресса США объявили в среду о том, что заражены коронавирусом. Об этом сообщили конгрессмен от Флориды Марио Диас-Балард и конгрессмен от Юты Бен Макадмс.

Эти первые два случая заражения среди американских законодателей. Конгрессмен из Флориды написал в Твиттере о том, что он чувствует себя лучше и призвал американцев отнестись к этому вирусу "крайне серьезно". Законодатель из Юты призвал американцев к единству с тем, чтобы "выйти из этого кризиса еще более сильными". Как законодатели заразились неизвестно. Они обратились к врачам после появления симптомов гриппа. Сейчас они находятся в самоизоляции дома.

По словам сотрудников Конгресса, медики пытаются выявить всех на Капитолийском холме, кто мог в последние дни встречаться с двумя законодателями и проводят дезинфекцию помещений.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182618
 
 
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