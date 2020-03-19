 Фондовые рынки Европы снижаются несмотря на обещания властей

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 3,9%, до 279,66 пункта.

Британский индекс FTSE 100 потерял 4,05%, германский DAX - 5,56%, французский CAC 40 - 5,94%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 упали соответственно на 1,27% и 3,44%.

Западные страны готовят масштабные стимулирующие меры, стремясь ограничить негативные экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции, - от предоставления крупных государственных гарантий по кредитам компаний до прямых денежных выплат гражданам.

Президент США Дональд Трамп во вторник поддержал план мощных интервенций - совокупным объемом более $1 трлн, в то время как Великобритания, Франция, Германия и Испания пообещали направить крупные объемы средств на стимулирование деловой активности и защиту граждан.

Так, министр финансов Великобритании Риши Сунак во вторник вечером сообщил, что правительство готово предоставить бизнесу гарантии по кредитам на общую сумму 330 млрд фунтов стерлингов ($405 млрд). Кроме того, британские власти подготовили программу налоговых льгот и субсидий объемом 20 млрд фунтов, призванную поддержать малый бизнес. Граждане Великобритании, подхватившие коронавирус, получат трехмесячные кредитные каникулы по ипотеке.

Правительство Франции выделит 45 млрд евро ($50 млрд) на поддержку предприятий и работников в условиях эпидемии, вызванной COVID-19. Меры французского правительства включают отсрочку всех налоговых и социальных платежей в марте, сказал в эфире радио RTL министр экономики и финансов страны Брюно ле Мэр. Помимо этого, власти страны намерены предоставить государственные гарантии по кредитам малым и средним предприятиям в размере 300 млрд евро.

Опубликованные в среду статданные свидетельствуют, что потребительские цены в еврозоне в феврале выросли минимальными темпами с ноября.

Потребительские цены в минувшем месяце выросли на 1,2% в годовом выражении, показали окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и со средним прогнозом рынка.

Акции Adidas к закрытию торгов снизились на 3,5%. Компания сообщила, что закрывает все свои магазины в Европе, США и Канаде до 29 марта, чтобы ограничить распространение коронавируса. При этом магазины в АТР, Латинской Америке, России и на развивающихся рынках в основном продолжат работать в обычном режиме.

Бумаги испанской Inditex подешевели на 1,6%. Крупнейший в мире ритейлер одежды увеличил чистую прибыль и выручку в 2019 финансовом году, но предупредил о заметном снижении продаж в текущем месяце из-за вспышки COVID-19.

Цена акций BMW упала на 3%. Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) пересмотрел годовой прогноз в сторону ухудшения, отметив негативное влияние нового коронавируса на глобальные цепи поставок и потребительский спрос.

Акции Mitchells & Butlers рухнули на 19,4%. Британский оператор пабов и ресторанов сообщил, что ждет существенного снижения выручки в 2020 финансовом году из-за коронавируса.

Бумаги Renault потеряли в цене 5,6%. Автопроизводитель принял решение временно приостановить операции в Марокко и Португалии. Также компания приостанавливает производство своего подразделения Revoz в Словении.