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 Пинчук дополнительно выделил два миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Акционеры компании "Интерпайп" и группы EastOne Елена и Виктор Пинчук заявили об инициативе объединения усилий бизнеса и органов государственной власти для борьбы с коронавирусом.

Соответствующее решение было принято после встречи президента Владимира Зеленского с бизнесом 16 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу EastOne.

"Интерпайп" и EastOne активно включились в создание и работу Антикризисного Штаба Днепропетровской области под руководством губернатора Александра Бондаренко. Компании "Интерпайп" и EastOne примут значительное участие в финансировании, разработке плана мероприятий и превентивных мер по борьбе с коронавирусом, а также информировании населения региона о таких мерах", - говорится в сообщении компании.

В рамках реализации этой инициативы компания уже выделила $2 млн на общегосударственную закупку тестов на коронавирус, часть из которых будет направлена в Днепропетровскую область.

Дополнительное финансирование будет выделено после определения планов первоочерёдных потребностей региона.

"Пандемия - беда всеобщая. И бороться с ней должны все. Власть - принимать меры по защите граждан. Граждане - вести себя ответственно. Медиа - информировать и предупреждать. Врачи - лечить. Бизнес - быть солидарным и финансово поддерживать. Сегодня невозможно быть в стороне. Мы хотим, чтобы наша страна была готова к борьбе с коронавирусом", - заявил Виктор Пинчук.

"Днепропетровская область – наш ключевой регион, здесь находятся пять предприятий компании, на которых работает около 11 тысяч человек. Мы подключим свои организационные и финансовые ресурсы для помощи городским и областным властям в осуществлении необходимых закупок и других организационных вопросах. Работая в тесной связке с местными властями, а также представителями всего бизнеса Днепра и области, мы сможем эффективнее противостоять эпидемии", - цитирует пресс-служба EastOne гендиректора "Интерпайп" Фади Храйбе.

Ранее, Фонд Елены Пинчук и Фонд Виктора Пинчука закупили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях, а также города Киева.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182564
 
 
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