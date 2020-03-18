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 Финансы, Социальная политика
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Все про:Зеленский (654) пенсионеры (265) пенсия (387)

 Зеленский анонсировал индексацию пенсий с 1 мая

Ежегодная индексация пенсий запланирована начнется с 1 мая.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, которое транслировали украинские телеканалы, передает БизнесЦензор.

"С 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", – сказал президент.

Зеленский также пообещал, что пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн в месяц, с 1 апреля получат доплату в размере 1 тыс. грн.

Как сообщалось, в начале марта на то время министр социальной политики Юлия Соколовская заявляла, что ежегодная индексация размера пенсий в 2020 году запланирована на сентябрь.

По ее словам, в среднем за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 грн в месяц.

Напомним, предыдущая индексация пенсий была проведена в марте 2019 года и коснулась выплат для почти 9 млн украинцев, минимальный размер увеличения пенсии составил 100 грн. Пенсии не пересчитывались тем категориям людей, которые получают пенсии по специальному законодательству.

Согласно законодательству, для индексации пенсий ежегодно показатель средней заработной платы, применяемой для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, который соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, за предыдущий год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182550
 
 
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 Топ комментарии
 
Не продуманная, истеричная реакция на ситуацию у Зеленского возможно связана с получением данных закрытого социологического исследования от социологических центров "Социс" и "Фонд Разумкова" по которым "поддерживают, или в основном поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского" 16,8% (Социс) и 19,1% (Разумков) респондентов соответственно. Опрос проводился по заказу ОПУ в период с 9 по 16 марта 2020 года.
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зеленский пообещал" и ... выполнил - звучит как анекдот))
А деньги где взять - казна ПУСТАЯ... печатный станок не справится!
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к тому же это не обязанности презЕдента... а правительства.
снова вислюк оманський решил попиарится - в надежде продержаться еще с месяц... ну и в ожидании кредита МВФ))
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зеленский пообещал" и ... выполнил - звучит как анекдот))
А деньги где взять - казна ПУСТАЯ... печатный станок не справится!
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к тому же это не обязанности презЕдента... а правительства.
снова вислюк оманський решил попиарится - в надежде продержаться еще с месяц... ну и в ожидании кредита МВФ))
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Не продуманная, истеричная реакция на ситуацию у Зеленского возможно связана с получением данных закрытого социологического исследования от социологических центров "Социс" и "Фонд Разумкова" по которым "поддерживают, или в основном поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского" 16,8% (Социс) и 19,1% (Разумков) респондентов соответственно. Опрос проводился по заказу ОПУ в период с 9 по 16 марта 2020 года.
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Уже тошно смотреть на рожу этого вафлиста!!!
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Так печатный станок включат, что первый раз что ли?
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После такого вброса денежной массы сразу поднимутся цены и упадет гривна ,никакие интервенции нацбанка не помогут тем более во время кризиса.Экономика то стала!
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Та брешет в наглую, ну, как в 95-м квартале, веры ему никакой нету.
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пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн в месяц, с 1 апреля получат доплату в размере 1 тыс. грнИсточник: https://biz.censor.net.ua/n3182550
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К примеру, пенсионер, у которого пенсия 4999 гривен доплату получит, а у кого 5001 грн - не получит.
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Це панічна брехня, щоб відтягнути крах режиму. Вона розрахована на лохів. Втім, як і вся передвиборча... Реально країна на межі дефолту. Цей режим треба скидати, поки не пізно.
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Вове наконец дошло, что Витя Йолка Федорович потерял власть и бежал при помощи "патриЕтично насРоенных оХфицеров под обстрелами бЕндеровцев" не из за не подписания соглашения с ЕС, а из за ( по очереди пришедшего) 1) ганебной пенсионной реформы добавившей женщинам 5 лет 2) когда менты изнасиловали женщину, а власть не отреагировала и народ начал штурмовать участок 3) когда избили студентов, что бы поставить Йолку. Все так просто и приземленно. ( нельзя обижать пенсионеров, женщин и детей иначе если повезет то Ростов, если нет то судьба Чаушеску или Каддафи))
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Даже и представить себе не могу, что ж ему больше понравится - судьба Чаушеску или Каддафи. Наверное к пупкину побежит, в глаза смотреть.
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Зе - на сцене, в привычном популистском репертуаре.
Тут в условиях идеального шторма самое время бы подумать:
а чем выплатить пенсии в следующем месяце? Но нет, "любой ценой"(с), ради пиара, рейтинга. С одной стороны, канючат: МВФ, дай денег, с другой - раздают ничем не обеспеченные обещания с барского плеча.
Гребаная власть бениных клоунов, упрямо и настойчиво ведущих к дефолту
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