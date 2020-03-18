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 Начались первые испытания вакцины против коронавируса COVID-19, – ВОЗ

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Началось первое испытание вакцины, всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение", - заявил Гебрейесус. 

"Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе для того, чтобы системно подойти к оценке экспериментальной терапии", - добавил он.

Кроме того, Гебрейесус заявил, что ВОЗ организует исследование методов лечения COVID-19.

"ВОЗ и партнеры организуют исследование во многих странах, в ходе которого сравниваются еще не протестированные методы лечения", - отметил гендиректор ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, к исследованию присоединились такие страны, как Аргентина, Бахрейн, Канада, Франция, Иран, Норвегия, Южная Африка, Испания, Швейцария и Таиланд.

Гебрейесус отметил, что с помощью такого исследования возможно выявить самый эффективный метод лечения последствий заражения новым коронавирусом.

По состоянию на 18 марта в мире выявлено более 208 тыс. зараженных коронавирусом, более 8 тыс. скончались. Более 83 тыс. инфицированных выздоровели, около 117 тыс. зараженных на данный момент проходят лечение.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182544
 
 
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"Фавипиравир" эффективен против коронавируса.Нужна наладить производства этого лекарства и действующего вещества в Украине,обеспечить им аптеки и больницы.
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