 Торги на Уолл-стрит вновь приостановили после открытия из-за обвала котировок

Как отмечает Reuters, инвесторы опасаются, объявленных правительствами мер стимулирования экономики может оказаться недостаточно для предотвращения рецессии, вызванной коронавирусом, передает БизнесЦензор.

В 18:56 по Киеву индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1 660,63 пункта или на 7,82% – до 19 576,75 пункта, S&P 500 снизился на 177,29 пункта или на 7,01% – до 2 351,90 пункта, а индекс Nasdaq Composite упал на 462,37 пункта или на 6,3% – до 6 872,41.

По итогам прошедших во вторник торгов основные индексы Уолл-стрит отскочили от обвала на предыдущей сессии после того, как администрация Трампа анонсировала пакет мер стимулирования на $1 триллион, и Федеральный резерв возобновил план по покупке краткосрочного корпоративного долга, но оптимизм был недолгим.

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Как сообщалось, в понедельник, 16 марта, вскоре после открытия торги по трем основным фондовым индексам Уолл-стрит были приостановлены на 15 минут, поскольку индекс S&P 500 упал на 8%, что привело к автоматическому отключению.

После возобновления торгов падения продолжилось, став рекордным с 1987 года.