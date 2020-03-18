 Еврокомиссия пообещала помощь Украине в преодолении последствий коронавируса

Об этом говорится в предложениях о будущем программы "Восточного партнерства", принятых Еврокомиссией на заседании в среду, 18 марта, которое впервые проходило в формате видеоконференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы поможем вам построить сильные экономики и обеспечить рост, создать рабочие места, привлекая прямые иностранные инвестиции и усиливая связи в транспорте, энергетике и в экологических вопросах. Мы будем работать тесно, чтобы дать ответ на вызовы, включая пандемией COVID-19", – заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

В частности, Еврокомиссия предлагает поддержать модернизацию медицинских учреждений в странах "Восточного партнерства", подготовку медицинского персонала, продвижение цифровых технологий в здравоохранении.

"Это будет включать поддержку для того, чтобы лучше реагировать на инфекционные и неинфекционные болезни, например в случае коронавирусного заболевания (COVID-19)", – отмечается в документе Еврокомиссии.

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В ЕК добавили, что ЕС рассмотрит возможности помощи странам "Восточного партнерства" для смягчения социально-экономических последствий кризиса, вызванного коронавирусом, например с помощью схем поддержки малого и среднего бизнеса.

Для вступления в силу предложения Еврокомиссии должны утвердить государства-члены ЕС.

Как известно, программа Евросоюза "Восточное партнерство" охватывает шесть стран: Украину, Грузию, Молдову, Азербайджан, Беларусь и Армению.