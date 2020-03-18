 Путин упростил раздачу российских паспортов гражданам Украины

Соответствующий документ размещен на российском официальном портале правовой информации, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Решение, признать ли иностранцев или лиц без гражданства носителями русского языка, ранее принималось по итогам собеседования, проводившегося профильной комиссией. Приобретение этого статуса позволяет получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Согласно закону, граждане Украины и Беларуси, свободно говорящие по-русски, могут быть признаны носителями языка при личной подаче заявления при наличии особых оснований – если они или их родственники по прямой линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали в России, на территории СССР или Российской империи в пределах нынешней российской государственной границы.

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Как сообщалось, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям подконтрольных пророссийским боевикам районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В июле того же года Путин расширил действие упрощенного порядка получения гражданства России на жителей подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.

Украина неоднократно заявляла, что не признает российских паспортов, выданных жителям Донбасса.