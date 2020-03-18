 Находящийся в процессе банкротства "Запорожтрансформатор" Григоришина показал 400 миллионов прибыли

Об этом свидетельствует информация к повестке дня запланированного на 23 апреля общего собрания акционеров предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Непокрытый убыток ЗТР по состоянию на начало года составлял 6,3 млрд грн, тогда как годом ранее – 6,75 млрд грн.

Полученную в 2019 году чистую прибыль завод планирует направить на погашение убытков прошлых лет.

По данным предприятия, за 2019 год его текущие обязательства сократились на 13,3% – до 8,66 млрд грн, долгосрочные немного выросли, составив 256,4 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЗТР на 1 января 2020 года составляла 459,7 млн грн (годом ранее – 644,5 млн грн), активы в целом – 3,19 млрд грн (4,13 млрд млн).

Собственный капитал АО "ЗТР" на начало текущего года имеет отрицательное значение – -5,72 млрд грн, уставный капитал – 22,1 млн грн.

Читайте также: Крупнейшие компании Григоришина подали заявления о банкротстве

Как сообщалось, Хозсуд Запорожской области 17 октября 2019 года открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Запорожтрансформатор" по инициативе самого же предприятия.

В рамках дела о банкротстве банки заявили требования к предприятию на общую сумму более 10 млрд грн. В том числе заявленные требования "Проминвестбанка" составили 6,1 млрд грн, "Сбербанка" – 2,2 млрд грн, ING Bank N.V. – 741 млн грн, "ИНГ Банка" – 214,2 млн грн.

https://biz.censor.net.ua/n3162986

31 октября Суд в рамках дела о банкротстве ЧАО "Запорожтрансформатор" удовлетворил ходатайство распорядителя имущества и наложил арест на все движимое и недвижимое имущество предприятия (в частности, то, которое находится в залоге и ипотеке третьих лиц).

Согласно информации предприятия, на конец 2018 года его задолженность перед банками составила 8,87 млрд грн. При этом заявленная сумма внеоборотных активов составила 2,36 млрд грн, а оборотных активов – 1,77 млрд грн.

По данным АО "Запорожтрансформатор", предприятие поставляет оборудование в 88 стран. Общая численность персонала – 2 500 человек. Общая площадь завода – 700 тыс. кв.м. Производственная площадь – 230 тыс. кв.м.

В госреестре конечным бенефициаром "Запорожтрансформатора" числится одноклассник бизнесмена и менеджер швейцарского офиса Energy Standard Group Леонид Пивоваров (Швейцария), а ЛЭО – болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что реальный владелец этих активов Григоришин.