 Турция решила закрыть границу с ЕС из-за коронавируса

Об этом сообщило турецкий государственное информационное агентство Anadolu, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Турция закроет свои переходы на границах с Грецией и Болгарией в полночь. Пассажирам не будет позволено пересекать их ни на въезд, ни на выезд.

Также Турция запретила въезд в страну для граждан третьих стран, находящихся в Греции и Болгарии в течение последних 14 дней.

Кроме того, уже остановлены паромные перевозки между турецким побережьем и греческими островами в Эгейском море.

Как исключение через границу с ЕС могут происходить грузоперевозки.

Турция уже прекратила авиарейсы во многие европейские страны и закрыла границу с Ираном в конце февраля из-за опасений коронавируса. В стране зарегистрировано 98 случаев коронавируса и первая смерть.