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 Турция решила закрыть границу с ЕС из-за коронавируса

Турция закрывает наземные пункты пропуска на границе с ЕС в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщило турецкий государственное информационное агентство Anadolu, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Турция закроет свои переходы на границах с Грецией и Болгарией в полночь. Пассажирам не будет позволено пересекать их ни на въезд, ни на выезд.

Также Турция запретила въезд в страну для граждан третьих стран, находящихся в Греции и Болгарии в течение последних 14 дней.

Кроме того, уже остановлены паромные перевозки между турецким побережьем и греческими островами в Эгейском море.

Как исключение через границу с ЕС могут происходить грузоперевозки.

Турция уже прекратила авиарейсы во многие европейские страны и закрыла границу с Ираном в конце февраля из-за опасений коронавируса. В стране зарегистрировано 98 случаев коронавируса и первая смерть.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182528
 
 
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