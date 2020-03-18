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 До 25 миллионов человек могут потерять работу в мире из-за коронавируса, – ООН

Пандемия коронавируса COVID-19 существенно увеличит безработицу в мире, лишив работы примерно 25 млн человек.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на исследование Международной организации труда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Кризис экономики и рынка рабочей силы, созданный пандемией COVID-19, может увеличить глобальную безработицу почти на 25 млн человек", - говорится в исследовании организации.

При этом работники из-за ухудшений условий труда могут потерять только до конца 2020 года от $860 млн до $3,4 млрд неполученных выплат.

В то же время в организации отметили, что скоординированный международный ответ на этот вызов может уменьшить число людей, которым грозит безработица из-за последствий пандемии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182523
 
 
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