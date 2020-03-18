 Кабмин назначил министру финансов нового заместителя

Как сообщает пресс-служба Минфина, на этой должности Мельник будет координировать направления финансирования обороны, правоохранительных органов и государственной безопасности, производственной сферы, промышленности, топливно-энергетического комплекса и имущественных отношений, передает БизнесЦензор.

Согласно приведенной биографической справке, Олег Мельник имеет более 18 лет стажа на государственной службе.

С 1993 по 2006 работал в Министерстве экономики, где прошел путь от ведущего специалиста до директора департамента.

В 2006-2008 годах был заместителем председателя правления Государственной акционерной компании "Украинское издательско-полиграфическое объединение". В 2008-2010 годах работал первым заместителем директора Фонда социальной защиты инвалидов.

В 2011-2015 годах занимался предпринимательской деятельностью.

В 2015-2016 годах работал в должности директора Департамента финансов производственной сферы и имущественных отношений Министерства финансов. В 2016-2017 годах - директор Финансово-экономического департамента Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 11 марта назначил первым заместителем министра финансов Василия Шкуракова, также сохранил должность замминистра Юрий Гелетий.

В то же время Кабмин уволил заместителей министра финансов Юрия Джигира и Геннадия Плиса.

Напомним, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

При этом на должность министра финансов назначен Игорь Уманский, который занимал должность первого замминистра финансов в 2014-2015 и 2008-2009 годах, а в 2010 году исполнял обязанности главы Минфина.