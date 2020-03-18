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 Goldman Sachs спрогнозировал падение цен на нефть до $20 за баррель

Инвестбанк Goldman Sachs снизил прогноз цены на нефть марки Brent во втором квартале на треть – до $20 за баррель и ждет рекордного сокращения мирового спроса до 1,1 млн баррелей в сутки в этом году на фоне влияния эпидемии коронавируса на экономический рост.

Как отмечает Reuters, в случае реализации этого прогноза фьючерсы на Brent окажутся на минимуме с февраля 2002 года, передает БизнесЦензор.

"Такое падение... будет соответствовать предыдущим крупным медвежьим рынкам 1999, 2009 и 2016 годов", – говорится в аналитической записке банка от 17 марта.

Согласно прогнозу, в первом и втором кварталах ожидается избыток предложения на нефтяном рынке в объеме 3,9 млн баррелей в сутки и 5,7 млн баррелей в сутки соответственно.

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Аналитики банка отмечают, что глобальные емкости хранения, включая стратегические запасы США, в объеме около 1,1 млрд баррелей, могут вместить этот излишек, однако "скорость предстоящего наращивания запасов в настоящее время, несомненно, превысит возможности по заполнению емкостей".

С другой стороны, уменьшение предложения и восстановление спроса могут привести к дефициту на нефтяном рынке в 1,5 млн баррелей в сутки к четвертому кварталу, отметил банк, сохранив прогноз цены на Brent в третьем и четвертом кварталах на уровне $30 за баррель и $40 за баррель соответственно.

Как сообщалось, фьючерсы на нефть марки Brent на торгах в среду, 18 марта, упали ниже $28 за баррель впервые с начала 2016 года. WTI дешевела до $25 за баррель, что является самым низким показателем с конца апреля 2003 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182503
 
 
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