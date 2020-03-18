 Кабмин расширил программу дотаций для садоводов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, для стимулирования увеличения площадей насаждений, объемов производства плодово-ягодной продукции, винограда и хмеля, наращивания мощностей по их хранению и переработке планируется направить 400 млн грн.

Принятым постановлением решено расширить направления объектов строительства, за которые предоставляется частичное возмещение, отменив ограничение емкости холодильников, а также расширив дотацию на строительство цехов первичной переработки винограда, плодов и ягод собственного производства.

Также введено частичное возмещение стоимости по новому направлению: приобретение линий по переработке собственно выращенных плодов, ягод и технических сортов винограда на соки, пюре, виноматериалы.

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При этом установлен предельный процент возмещения по каждому направлению и максимальный объем финансирования по данному порядку в сумме не выше 25 млн грн.

В частности, с 1 января по 30 сентября государственные дотации за приобретенный посадочный материал плодово-ягодных культур, винограда и хмеля (после закладки насаждений) предусмотрены в размере до 80% стоимости без НДС.

За установку систем капельного орошения и приобретение материалов для таких работ государство будет компенсировать до 30% стоимости (после полного завершения монтажных работ).

Столько же – 30% стоимости – составит максимальная компенсация за новое строительство и реконструкцию холодильников, а также, цехов первичной переработки и объектов по замораживанию плодов и ягод производителям, а также за приобретение линий для товарной обработки плодов и ягод, техники и оборудования.

Сумма бюджетных дотаций в течение одного бюджетного года субъекту хозяйствования и связанным с ним лицам не может превышать 25 млн грн.

Распределение средств по направлениям и их перераспределение в течение года с учетом фактического представления документов для получения частичного возмещения стоимости утверждается приказом Минэкономики.