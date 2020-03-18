[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.17 29.6
 Недвижимость, Коррупция
  518  0
Все про:Киев (2478) строительство (1361) застройка (65) Окружной админсуд Киева (11)

 Скандальный суд приостановил запрет на застройку Пейзажной аллеи в Киеве

Окружной админсуд Киева приостановил действие решения Государственной архитектурно-строительной инспекции от 20 ноября 2019 года об отмене градостроительных условий и ограничений (ГУО) для проектирования объекта строительства "Реконструкция нежилых зданий под административно-офисные здания" по ул. Большой Житомирской, 34-Б, 34-В в Шевченковском районе Киева.

Об этом свидетельствует решение Окружного административного суда Киева от 13 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Указанные ГУО были выданы ООО "Будстандарт" для проектирования реконструкции нежилых зданий под административно-офисные здания по ул. Большая Житомирская, 34-Б, 34-В. В документе указывается, что эти нежилые дома площадью 550 кв. м и 630 кв. м соответственно фирма купила в 2015 году.

Согласно ГУО, предельная высота зданий после реконструкции должена была составлять 15 м. Окончательная жн высота должна быть определена в проектной документации.

При этом в ГКО не указан участок, на котором запланирована реконструкция.

Согласно Генплану Киева, говорится в ГУО, участок относится к территории жилой средне- и малоэтажной застройки. Участок проектирования находится в пределах центральной планировочной зоны, исторического ареала Киева, в ландшафтной, архитектурной и археологической охранных зонах, в пределах охранной (буферной) зоны памятников-объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО "Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра", в рамках Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев ".

Читайте также: У родственников судей Окружного админсуда нашли яхты, землю и элитные авто. ВИДЕОzhnoi-alei/

Собственниками ООО "Будстандарт" является Сергей Огонесянц (0,59%), Олег Манолюк (0,59%) и кипрская компания "Писсаро Холдингс Лимитед" (Pissaro Holdings Limited; 98,82%), конечным владельцем которой является Огонесянц. Руководителем "Будстандарта" является Сергей Гунько.

ООО "Будстандарт" вместе с кипрскими компаниями "Кроусман Констракшнс Лимитед" и "Харгомор Инвестментс Лимитед" (Hargomor Investments Limited), а также литовской "БТ Инвест" является владельцами ООО "Компания "Евровнешторг". Конечными владельцами "Евровнешторга" является Сергей Огонесянц, Олег Манолюк, Геннадий Манолюк, а также Агне Рузгиене, Марина Познякова и Раймондас Туменас, которые также является владельцами ООО "Новус Украина" и ООО "Столица групп" (строительная компания Stolitsa Group).

В свою очередь компании "Евровнешторг" и "Кроусман Констракшнс Лимитед" является владельцами ООО "ЕВТ Грейн", руководителем которого является Сергей Гунько. Указанные фирмы управляют терминалами в портах "Николаев" и "Ольвия".

Сергей Огонесянц и Олег Манолюк также являются совладельцами ООО "София" (с. Софиевка, Николаевская обл.), занимающейся выращиванием зерновых, вместе с Игорем Шереметой и Андреем Заикой, бывшим руководителем Государственной экологической инспекции Украины (2015-2017 годы).

Андрей Заика был гендиректором строительной компании "HCM Group", которая в 2010 году слилась с "Столица Групп".

На выборах 2014 году Заика баллотировался в парламент по спискам "Сильной Украины" Сергея Тигипко. В 2012 году был владельцем компании "Ланы Драбивщины" вместе с братом экс-министра образования Дмитрия Табачника Михаилом и уже упомянутым выше Геннадием Манолюком.

На выборах в Киевсовет 2006 года Заика был вторым номером в списке "Партии зеленых", которую возглавлял Денис Москаль. Фирма из группы Москаля "Каштановый город" прославилась скандалом со строительством культурно-рекреационного комплекса на озере Голубое в Киеве. Совладельцем "Каштанового города" является кипрский офшор "Елакол Девелопментс Лимитед", на который была зарегистрирована доля акций Заики в "HCM-Group".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182482
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиНедвижимость
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиасообщение банки вирус Кабмин карантин НБУ нефть США
 
 
 
 
 
 вверх