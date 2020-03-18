 "Украэрорух" перешел в режим простоя из-за запрета полетов

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия, передает БизнесЦензор.

"С сегодняшнего дня "Украэрорух" работает в новом режиме. В связи с непредсказуемыми и непреодолимыми событиями, произошедшими независимо от воли и желания предприятия…с 18 марта в "Украэрорухе" устанавливается начало простоя", – сказано в сообщении.

Такое решение приняла администрация предприятия совместно с представителями коллектива и профсоюзов в связи с запретом авиасообщения в Украине и странах Европы.

"Впервые за почти 30 лет украинское небо фактически опустело. Одиночные полеты авиакомпаний с эвакуированными украинцами и несколько транзитных полетов", – отмечается в сообщении.

В связи с этим госпредприятие предоставило возможность сотрудникам работать удаленно или уйти отпуск на период карантина. Также предусмотрена финансовая поддержка сотрудникам в этот период.

В то же время "Украэрорух" гарантирует обеспечение аэронавигационными услугами каждого воздушного судна в воздушном пространстве Украины и безопасность полетов.

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Как сообщалось, 13 марта президент Владимир Зеленский заявил о временном прекращении авиасообщения в Украине с 17 марта и призвал украинцев вернуться домой к этому времени