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 США решили закрыть границу с Канадой

США и Канада договорились временно закрыть границу между двумя государствами.

Об этом 18 марта заявил американский президент Дональд Трамп, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По обоюдному согласию (Вашингтона с Оттавой) мы временно закрываем нашу северную границу с Канадой для передвижений, не представляющих существенной важности. Торговля затронута не будет. Детали последуют!" - написал президент в Twitter.

При этом Трамп не уточнил, какие причины стоят за этим решением.

Ранее в США были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182476
 
 
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