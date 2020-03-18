 "Укрзализныця" подписала первый контракт на дизтопливо в 2020 году

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Договор заключен по итогу тендера, объявленного еще в ноябре 2019 года. Аукцион состоялся 2 марта.

Расчетная цена по итогу аукциона составила 20 999,9 грн/т. По оценкам enkorr, так называемая фиксированная маржа - 1159 грн/т (без НДС).

"Фиксированная маржа" зафиксирована в гривне. На дату торгов по курсу НБУ она составляла $47/т, на дату подписания из-за девальвации - $43,7/т.

Как отмеяается, если бы разнарядка на отгрузку поступила 18 марта, то при текущих котировках и курсе валют, топливо было отгружено бы по цене примерно 19 930 грн/т с НДС. Средняя крутнооптовая цена на 18 марта, по данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", составила 20 740 грн/т.

По данным ProZorro, контракты еще по четырем тендерам, аукционы по которым состоялись параллельно с этим, еще не подписаны.

В первом квартале 2020 года "Укрзализныця" получает топливо преимущественно в рамках допсоглашений, которыми контракты 2019 года были продлены на первый квартал 2020 года. По продленным контрактам "Укрзализныця" должна в январе-марте получить 56 тыс. тонн ДТ. По состоянию на 18 марта в системе ProZorro подтверждена поставка 19,7 тыс. тонн, еще по 29,6 тыс. тонн выданы разнарядки, но отчеты о выполнении контрактов пока не обнародованы. И по одному контракту на 5 тыс. тонн спецификация на отгрузку не обнародована.

В 2019 году "Укрзализныця" законтрактовала 343 тыс. тонн ДТ. Из них 290 тыс. тонн было приобретено по новым контрактам и 53 тыс. тонн - в рамках продления сроков действия старых договоров.

Крупнейшим поставщиком, с учетом пролонгированных контрактов предыдущего года, стала группа "Трейд Коммодити" - 93 тыс. тонн. Wexler Group поставила 87 тыс. тонн, "Галнафтогаз" - 82 тыс. тонн. В "Укрзализныце" появилось сразу три новых поставщика - группа "Приват" с объемом 40 тыс. тонн, "Глуско Украина" (20 тыс. тонн) и "Альянс Энерго Трейд" (10 тыс. тонн). "Сокар Украина" в 2019 году не смогла победить ни в одном тендере и выбыла из пула поставщиков ДТ для "Укрзализныци".