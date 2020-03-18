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 Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода из-за повышенного спроса на спирт

"Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением вируса COVID-19.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передает БизнесЦензор.

"В целом в производственном плане на март была предусмотрена работа 10 заводов. Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще 4 завода", - сообщил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

"Предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы. Мы быстро отреагировали на рост запроса, и с сегодняшнего дня работают 14 заводов одновременно. По потребности мы готовы и в дальнейшем увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье", - добавил Блескун.

Наряду с этим на предприятии действует усиленный дезинфекционный режим. Для всех работников ГП "Укрспирт" закуплены маски. Часть аппарата управления переведена на дистанционную работу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182465
 
 
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