 Нацбанк разрешил выдавать банкам долгосрочные кредиты рефинансирования на 5 лет

Соответствующее решение утверждено постановлениями правления НБУ №29 от 17 марта, которое вступает в силу 19 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Данный шаг направлен на выполнение сразу нескольких целей, связанных как с сохранением финансовой стабильности в стране, так и стимулированием экономического роста", – сказано в сообщении.

В НБУ отмечают, что механизм долгосрочного рефинансирования окажет поддержку банковскому кредитованию в гривне, усиливая эффект других мер, принятых Национальным банком на протяжении последних месяцев, – снижения учетной ставки и внедрения стимулирующих нормативов резервирования.

Кроме того, новый инструмент будет выступать дополнительной гарантией поддержания достаточной ликвидности в банковской системе.

"Это, в частности, важно и для бесперебойного проведения клиентских операций в условиях ухудшения настроений участников рынка из-за распространения коронавируса", – отмечается в сообщении НБУ.

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Периодичность проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков, объемы, сроки и другие параметры долгосрочного рефинансирования будут определяться отдельными решениями правления Национального банка после рассмотрения этих вопросов Комитетом по монетарной политике.

При этом процентная ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования фактически будет плавающей. Она будет определяться как учетная ставка Национального банка, которая может изменяться в соответствии с решениями правления, плюс постоянная величина в процентных пунктах, которая будет неизменной в течение всего срока пользования рефинансированием. При необходимости банки смогут досрочно погашать такие кредиты в любой момент времени.

С целью снижения рисков Национального банка при предоставлении кредитов рефинансирования также усовершенствованы нормы в части залогового инструментария.

В частности, предусмотрена возможность прямого перечисления средств банка от погашения депозитного сертификата Национального банка и дохода по ним на частичное досрочное погашение задолженности, если такой сертификат находится в залоговом пуле.

Также определено, что иностранная валюта в таком пуле должна быть размещена банком на счете Национального банка как денежное покрытие без уплаты процентов по нему.

"Таким образом, создаются благоприятные условия для развития долгосрочного кредитования предпринимателей и населения, в частности ипотечного, кредитов на развитие бизнеса и тому подобное. В то же время банки смогут обратиться за долгосрочным рефинансированием в ситуациях, когда они будут нуждаться в дополнительной ликвидности", – отмечают в НБУ.

В то же время Нацбанк указывает, что сегодня гривневая ликвидность банковской системы превышает 200 млрд грн, а валютная – $8 млрд, поэтому введение нового инструмента носит скорее превентивный характер в случае развертывания более серьезных кризисных явлений в мировой экономике.