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 В порту "Ольвия" построят тоннель для заезда грузовиков

Новый тоннельный путепровод под железной дорогой, который должен перезагрузить транспортное сообщение в Корабельном районе Николаева планируют проложить на участке проспекта Богоявленского от ул. Новостройная до ул. Океановская.

Об этом говорится в сообщении Администрации порта "Ольвия", передает БизнесЦензор.

Как отмечается, главное преимущество предложенного размещения строительства - отсутствие ограничения движения автотранспортных средств по Богоявленскому проспекту во время движения железнодорожного транспорта.

Проект предусматривает, в частности: расширение дороги до шести полос, обустройство мест остановок автотранспорта и велодорожек, это возможно осуществить за счет ширины путепровода под участком на пересечении с железной дорогой (ориентировочно 19 метров), возможность прокладки дополнительной (обводной) линии железнодорожного пути на период строительства для обеспечения полноценной работы "Укрзализныци", организацию безопасного движения транспортных средств, а именно выделение отдельной полосы для движения транспорта общего пользования.

Следующим шагом определена разработка департаментом ЖКХ договора софинансирования работ по данному проекту, а именно начальной стадии проектирования.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182459
 
 
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