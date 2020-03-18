 Подразделение РГК экстренно запустило производство защитных масок. ФОТО

Как сообщает пресс-служба РГК, для потребностей сотрудников Операторов ГРМ будет поставляться 7 тысяч медицинских масок в день, передает БизнесЦензор.

Швейное производство RGC Production работает на базе "Сумыгаза" и специализируется на производстве спецодежды для сотрудников газовых компаний. Теперь это подразделение временно перепрофилировано на пошив медицинских масок.

"Производственные мощности позволяют выпускать 7 тыс. масок в день. Уже закуплены материалы для изготовления средств защиты на первую неделю работы. В производственном процессе задействован весь персонал", – сказано в сообщении.

В то же время в газораспределительных компаниях, которые работают под брендом РГК, насчитывается около 40 тысяч сотрудников.

"С началом карантина большая часть персонала Операторов ГРМ переведена на удаленный режим работы. Вместе с тем, многие сотрудники газораспределительных компаний продолжают выполнять свою работу. В круглосуточном режиме работают специалисты аварийно-диспетчерской службы, ремонтные бригады. Операторы ГРМ несут социальную ответственность за здоровье и безопасность специалистов газораспределительных компаний и их семей", – подчеркивают в компании.

Швейное подразделение RGC Production начало работу в декабре 2019 года. На производстве осуществляется пошив спецодежды для специалистов газораспределительных компаний Украины. Продукция адаптирована под конкретные службы в зависимости от особенностей их деятельности.

Швейное производство RGC Production укомплектовано 34 единицами универсального и специализированного швейного оборудования. Мощность – более 30 тысяч единиц спецодежды в год.

Напомним, "Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу, повышающим стандарты обслуживания, среди которых единый контакт-центр и телекоммуникационные услуги по защищенному онлайн доступу клиентов к личным счетам.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.