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 Шмыгаль поручил областным администрациям вывезти людей с авто- и ж/д вокзалов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил облгосадминистрациям обеспечить вывоз людей с авто- и ж/д вокзалов, Нацполиции – проконтролировать соблюдение регламента перевозок во время карантина.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У меня есть поручение: главам облгосадминистраций безотлагательно от сегодняшнего дня обеспечить вывоз граждан с авто- и ж/д вокзалов, которые прибыли и сегодня пытаются добраться домой", – заявил Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль поручил МВД обеспечить правопорядок и проконтролировать вывоз граждан в соответствии с установленным регламентом – не более 10 человек в одном транспортном средстве.

Помимо этого, премьер-министр поручил главам ОГА с привлечением Нацполиции проконтролировать "спекулятивный момент" с завышением цен на междугородние рейсы отдельными перевозчиками.

"Поэтому прошу глав ОГА совместно с Нацполицией, сегодня и завтра, в эти два дня, когда мы фактически проводим эвакуацию граждан, прибывших на вокзалы, обеспечить порядок и спокойный доезд граждан домой, в том числе нерегулярными рейсами в случае необходимости", – заявил Шмыгаль.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182441
 
 
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