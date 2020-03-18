 Зеленский уволил главу Тернопольской областной администрации

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №92/2020 от 18 марта обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Игорь Сопель уволен с занимаемой должности согласно поданному им заявлению.

В то же время на сегодняшнем заседании Кабмина правительство согласовало назначением на должность главы Тернопольской ОГА Владимира Труша, руководителя Рогатинской районной администрации Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил местного предпринимателя Игоря Сопеля главой Тернопольской областной государственной администрации в начале ноября 2019 года.

Он участвовал в парламентских выборах в 2019 году от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу №166, однако не прошел в Верховную Раду.