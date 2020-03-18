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 Евросоюз заметил попытки российских СМИ посеять панику из-за коронавируса, – Reuters

Российские СМИ развернули "значительную дезинформационную кампанию" против стран Запада, чтобы усилить воздействие паники из-за распространения коронавируса и посеять недоверие.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы Европейского союза, передает БизнесЦензор.

"Российскими государственными СМИ и прокремлевскими изданиями ведется значительная дезинформационная кампания в отношении COVID-19", – говорится во внутреннем документе ЕС, датированном 16 марта.

"Главной целью кремлевской дезинформации является обострение кризиса общественного здравоохранения в странах Запада... в русле более широкой стратегии Кремля, заключающейся в попытках подрыва европейских обществ", – сказано в документе, подготовленном Европейской службой внешних связей блока.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России голословными.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182432
 
 
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