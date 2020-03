 SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников для глобального интернета. ВИДЕО

Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Теперь орбитальная группировка состоит уже из 360 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

"Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 08:16 по времени Восточного побережья США (14:16 по киевскому времени) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 15 минут после старта ракеты группа спутников Starlink, масса каждого из которых составляет 260 кг, отделилась от второй ступени и вышла на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Это уже шестой вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink.

Между тем, первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в пятый раз, не смогла, как планировалось, сесть на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике, находившуюся в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/GZq8sUQ2TP — SpaceX (@SpaceX) March 18, 2020

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon.

Как сообщалось, компания OneWeb в феврале 2019 года запустила первые шесть спутников своей собственной системы, в феврале 2020 года российская ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту еще 34 космических аппарата. OneWeb планирует создать орбитальную группировку из 648 интернет-спутников.