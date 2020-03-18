 SkyUp открыла продажу билетов на спецрейсы для эвакуации украинцев

Об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, МИД совместно с Мининфраструктуры и SkyUp договорились о создании модели вывоза украинцев самолетами, в том числе через специальные хабы.

Согласно договоренностям, SkyUp открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы из следующих городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллин, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.

Министр подчеркнул, что билеты на эти рейсы будут доступны по льготным ценам.

"Этот перечень будет расширяться. Мы рассчитываем, что другие авиаперевозчики также примут в этом активное участие", – заявил в ходе пресс-брифинга министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также напомнил, что Кабмин принял постановление, ограничивающее рост цен на авиабилеты.

"Для более удаленных локаций, если вы еще не запланировали дорогу и у вас нет билетов… Вам нужно добраться в хабы – их перечень мы определили и отдельно дадим, – и уже из хабов будут организованы спецресы для возвращения наших граждан в Украину", – заявил Криклий.

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В свою очередь авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разместила на своем сайте форму для покупки билетов на специальные рейсы в Киев гражданами, которые хотят возвратиться из-за границы.

"Цена перевозки будет определяться в зависимости от аэропорта вылета", – сообщили в МАУ, пообещав опубликовать способ и варианты оплаты позднее.

Как сообщалось, Кабинет министров планирует выделить из Резервного фонда государственного бюджета $4,16 млн (112,5 млн грн по текущему курсу НБУ) на эвакуацию спецрейсами украинских граждан, которые остаются за границей и планируют вернуться в страну. По оценкам Мининфраструктуры, выделение средств позволит обеспечить эвакуацию 35 479 граждан 175 рейсами.