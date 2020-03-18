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 Для людей пожилого возраста будет организована доставка продуктов и лекарств, – главсанврач

Для людей пожилого возраста будет организована доставка продуктов и лекарственных средств.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже работаем с группами волонтеров", - сказал Ляшко.

Кроме того, Ляшко отметил, что за 18 марта Центр общественного здоровья получил 41 подозрение на коронавирус, в результате исследований зафиксировано семь новых случаев заболевания.

"Один из 14 случаев - у народного депутата. Проводится вся работа, в том числе с контактными лицами", - сказал замминистра.

Ляшко призвал украинцев ограничить передвижения и придерживаться рекомендаций Минздрава.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182418
 
 
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