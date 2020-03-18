 Банк Ахметова приостановил выдачу кредитов для населения

Как сообщает пресс-служба банка, такое решение принято "с целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов" в связи с распространением коронавируса, передает БизнесЦензор.

При этом в банке заявляют, что для существующих пользователей кредитных карт ограничений пока нет, а все отделения ПУМБ сейчас работают в штатном режиме с учетом перерывов для осуществления профилактических мероприятий.

В отделениях банка во время карантина посетителей призывают соблюдать дистанцию ​​не менее 1 м, а также подождать своей очереди на улице, если в отделении уже находится более 3-5 человек.

Также читайте: "Приватбанк" приостановил продажу наличной валюты

Как сообщалось, чистая прибыль "Первого Украинского Международного Банка" (ПУМБ) по итогам работы в 2019 году составила 2,62 млрд грн, превысив рекордный результат 2018 года (2 млрд грн).

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем банка является Ринат Ахметов.