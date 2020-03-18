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 Власть, Коммунальные услуги
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 Кабмин рассмотрит возможность компенсировать часть расходов граждан на коммуналку, – премьер

Кабинет министров на заседании в среду, 18 марта, поручил Министерству социальной политики, Министерству финансов Министерству развития экономики просчитать возможность компенсировать гражданам часть расходов на оплату коммунальных услуг на время карантина.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время открытого заседания правительства.

"Прошу рассчитать процент возмещения, сумму, которая необходима. При необходимости – категории граждан, или сказать, что это должно быть для всех без исключения. В трехдневный срок прошу проработать и вынести на внеочередное заседание правительства", – сказал Шмыгаль.

Премьер уточнил, что возможность частично компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг рассматривается на время введенного в стране карантина.

"То есть мы своим постановлением ввели карантин, мы призываем людей быть дома, значит государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным нахождением людей на самоизоляции", – добавил глава правительства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182408
 
 
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